La nutria come una mascotte E' stata adottata da un gruppo di bambini

ANCONA - Gira indisturbata tra l’erba da oltre dieci giorni, attirando le simpatie di grandi e piccini, ma anche l’allarme di alcuni residenti. È così presente tra i cespugli che è ormai diventata una sorta di mascotte per il quartiere di Torrette. Si tratta della nutria che ormai sembra aver fatto la sua tana all’interno del parco Gabbiano. Sono decine gli avvistamenti del roditore segnalati dai frequentatori del polmone verde del quartiere dorico. Addirittura qualcuna risale a circa un mese fa.Venerdì pomeriggio la nutria è stata vista al di là della rete del parco, vicino ai bagni pubblici. In alcune occasione è stata vista nei pressi dei giochi dedicati ai più piccoli. La sua presenza ha attirato la curiosità di un manipolo di bambini accompagnati dai loro genitori. Ed è subito scattata la simpatia provata per il piccolo mammifero che, al contrario delle aspettative, non è scappato alla vista dei passanti ma si è intrattenuto con i presenti, facendo felici i più piccini, attirati dagli sguardi del grosso roditore che solitamente beneficia degli acquitrini. La sua presenza, dunque, è quasi un mistero. Possibile la nutria possa essere arrivata da qualche torrente o fiume situato in provincia. Ormai, però, l’animale sembra essersi abituato al parco, così da spuntare dal verde quasi quotidianamente. Le incursioni non sono gradite a tutti. Qualcuno, soprattutto sui social, ha lanciato una sorta di allarme legato alla nutria e ai possibili rischi, soprattutto per i bimbi, derivati dalla sua presenza.