Acquistato nuovo autovelox Al Comune mezzo milione in più dalle multe

ANCONA - Stangata in arrivo per i furbetti della velocità. Il Comune, «su indicazione del comando di polizia municipale», ha infatti innalzato il capitolo d’incasso delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada. L’incremento di oltre mezzo milione (550mila euro per la precisione) porta così questa singola voce dagli iniziali 4 milioni e 920mila euro a 5.470.000. Una maggiorazione legata in particolare all’entrata in funzione del nuovo autovelox acquistato dal Comando e che andrà così a potenziare la possibilità di attivare le postazioni fisse degli autovelox in città. I casottini degli autovelox sono posizionati lungo la Flaminia, sulle due carreggiate dell’Asse nord sud, in via I Maggio e via Albertini. Ma tra manutenzioni e rotazione degli strumenti sinora difficilmente le cinque postazioni risultavano tutte operative. Ora con il nuovo dispositivo aumentano le possibilità invece di tenere sotto controllo la velocità degli automezzi su tutte le principali arterie d’entrate ed uscita del capoluogo. Senza dimenticare che il Comune ha avviato il concorso per potenziare l’organico dei vigili urbani con l’assunzione per la stagione estiva di 15 agenti a cui verrà affidato il compito di presidiare il cuore del capoluogo e tutelare i turisti, in modo da migliorare il biglietto da visita della città. L’iniezione di personale al tempo stesso permetterà alle altre pattuglie di aumentare il controllo su sosta e velocità, con un’attenzione particolare magari all’area di Portonovo dove, specialmente nei weekend, aumentano le auto lasciate in divieto di sosta.