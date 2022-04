I numeri dell’attività per i 170 anni della Polizia: 7 arresti in un anno per rissa, scattati Daspo per 10 ragazzini

ANCONA - La polizia compie 170 anni e per l’occasione gli uffici di via Gervasoni divulgano i dati con i risultati raggiunti in provincia in undici mesi di operazioni. I reati sono i più vari: da quelli del cosiddetto “Codice Rosso”, furti e rapine, fino alla detenzione di materiale pedopornografico.

La polizia in poco meno di un anno (dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022) ha eseguito nell’anconetano oltre duecento arresti e sequestrato più di 12 chili di droga. In particolare la polizia ha eseguito l’arresto di un cittadino tunisino e di un italiano per maltrattamenti in famiglia e sono state denunciate all’autorità giudiziaria 41 persone, tra cui una minore di 14 anni. Inoltre sono state eseguite numerose misure cautelari: per tre persone, un tunisino, un bengalese e un italiano, si è disposto l’allontanamento dall’abitazione familiare mentre altri quattro (un rumeno, un italiano un albanese e un algerino) devono rispettare il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa.



Per tre persone sono scattati gli arresti domiciliari mentre per uno solo è scattato il divieto di esercitare l’attività professionale di medico e ginecologo. Inoltre, sempre nell’ambito dei reati contro la persona, sono state eseguite diverse ordinanze della misura cautelare in carcere tra cui una nei confronti di due italiani responsabili di violenza sessuale di gruppo con aggravanti, una a carico di un bengalese per tentato omicidio nei confronti di un suo connazionale e un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ancona a carico di un italiano responsabile del reato di atti sessuali con una minorenne.

Per quanto riguarda i reati di scambio e detenzione di materiale pedopornografico, grazie al lavoro del Compartimento delle comunicazioni di Ancona, si è arrivati alla denuncia di 10 persone e in due distinte operazioni sono stati arrestati in flagranza 2 italiani residenti nella provincia di Ancona con il sequestro di circa un milione tra foto e video.



Passando ai reati contro il patrimonio è scattata la misura cautelare in carcere a carico di due rumeni e di un cittadino della repubblica dominicana responsabili di almeno 9 furti e rapine aggravate, continuate, consumate in concorso tra loro ai danni di bar, pizzerie e ristoranti di Ancona. Arrestato inoltre un serbo per una rapina commessa in un esercizio commerciale di Ancona e di lesioni personali nei confronti di un uomo presente al momento dei fatti. Per quanto riguarda il fenomeno delle gang di bulli sono stati arrestati in flagranza di reato 6 maggiorenni e un minorenne e denunciati 17 minorenni e 30 maggiorenni per risse e aggressioni, mentre sono 49 i Daspo Urbani di cui 10 a carico di minorenni.

Tra i risultati raggiunti dalla Mobile non si possono non citare le due operazioni: quella sulle finte vaccinazioni denominata “Euro Green pass” e l’operazione antidroga “Mezza Luna d’oro” che ha portato allo smantellamento di un traffico di eroina dal Pakistan a Senigallia. A proposito di stupefacenti in totale sono state sequestrati 9,530 chili di hashish e marijuana, 2,860 chili di eroina, 778 grammi di cocaina e anche di 10 litri di Gbl, la droga dello stupro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA