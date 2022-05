Via auto e moto, largo al Triathlon: strada del Conero chiusa al mattino. Ecco i percorsi alternativi e gli autobus

ANCONA - Stop alle auto, largo ai triatleti. Attenzione, questa mattina, se si percorre la strada provinciale del Conero, perché dalle ore 9 alle 11 e 30 ci saranno limitazioni al traffico per consentire la manifestazione Conero Triathlon Numana 2022. La frazione in bicicletta interesserà infatti anche il territorio del Comune di Ancona, sulla SP 1 da Massignano al bivio per Varano, Frazione Varano, Angeli di Varano, attraversamento strada provinciale Cameranense con direzione “Strada degli zingari” e fuoriuscita dal territorio comunale.

Nuoto a Numana

L’evento prenderà avvio con la gara di nuoto che da Numana partirà alle ore 9. Dalle dalle 9.20 circa con le biciclette gli atleti da Sirolo percorreranno la provinciale del Conero che sarà chiusa da Montacuto al confine con Sirolo, interessando un tratto di strada che - con la domenica di clima decisamente estivo - verrà utilizzato anche per recarsi nella baia di Portonovo. Attenzioni dunque agli orari e agli avvisi. Già a Pietralacroce gli automobilisti troveranno dei cartelli con preavviso di chiusura.

Gli atleti entreranno dal bivio di Varano, scenderanno percorrendo la strada Croce di Varano. A Varano si potrà accedere in entrata o uscita solo per la strada che passa davanti ai campi sportivi. Gli atleti transiteranno davanti al cimitero, escono agli Angeli di Varano per poi proseguire sulla strada degli zingari uscendo poi dal territorio comunale.

«La Cameranense - informa in un nota il Comune di Ancona - non sarà percorribile da via Filonzi direzione Arco degli Angeli. Ci sarà solo la possibilità di scendere per i veicoli provenienti da Camerano con direzione Ancona con un varco controllato presidiato dalla Polizia Locale. Gli Autobus della linea urbana il cui tragitto è interessato al percorso gara, verranno dirottati su percorsi alternativi e/o soppressi».

Oltre alle disposizioni sulla chiusura totale al traffico veicolare nella S.P. 1 del Conero contenute nell’Ordinanza Prefettizia, la polizia locale di Ancona ha emesso un’ordinanza con provvedimenti limitativi della circolazione, specie in una serie di incroci con la Sp1 del Conero. A partire dalle ore 9 e fino alle ore 11 e 30 sarà vietata la circolazione nella frazione di Massignano, mentre al Poggio il traffico sarà vietato presso il campo sportivo e il cimitero e l’attraversamento dell’abitato sarà consentito dalla strada della Gradina. Circolazione vietata anche alla rotatoria di Portonovo, all’incrocio in direzione Varano e all’incrocio da Montacuto-via del Castellano in direzione Portonovo.

