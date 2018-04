Nudo alla guida va contro un palo: uomo di 34 anni portato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si schianta contro un palo della luce e quando arrivano i soccorritori, lo trovano mezzo nudo, coperto solo da un plaid. Singolare vicenda quella accaduta l’altra notte, poco dopo l’una. L’uomo alla guida, che viaggiava da solo nella sua auto di rientro a casa, per fortuna sta bene ed è uscito dall’incidente giusto con qualche escoriazione. Preoccupa, piuttosto, il suo stato psicologico: era agitatissimo e poco lucido, per questo è stato accompagnato al pronto soccorso di Torrette per una visita di controllo e un consulto con uno specialista. Non sono ancora chiare le ragioni per cui viaggiava seminudo a bordo della sua auto. Era infatti in stato confusionale il 34enne anconetano quando è stato soccorso dal 118 e caricato a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa. Lo schianto è avvenuto in piena notte a Montacuto, all’altezza del bivio per Portonovo: il conducente deve aver preso a velocità eccessiva una curva ed è finito fuori strada, abbattendo un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e una pattuglia della polizia stradale per i rilievi.