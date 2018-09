Novemila multe non pagate i vigili a caccia dei debitori Ecco il piano-riscossione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Gli anconetani non pagano le sanzioni e la Polizia Municipale «ha appena spedito 9mila ruoli esattoriali». Il Comando ha avviato la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate. «In caso di mancato pagamento nei termini previsti, la riscossione avviene tramite l’emissione di ruoli», ha annunciato ieri Liliana Rovaldi, comandante della Polizia Locale, durante la celebrazione del 159° anniversario a Palazzo degli Anziani.Autorità e cittadini si sono riuniti per festeggiare l’anniversario e la Rovaldi ne ha approfittato per fare un «tour virtuale» di quello che attualmente si occupa la Pl. «Una gran parte dei cittadini è indisciplinata – ha detto la Rovaldi – qualche mese fa abbiamo beccato un’auto di grossa cilindrata andare a 180km/h sull’Asse nord sud. Non volevo crederci. E troviamo per strada anche cumuli di immondizia, con abbandonati oggetti pericolosi per la salute. In mezzo alle montagne di immondizia i vigili cercano quell’appiglio che dà la possibilità di trovare i responsabili, in modo da punirli in maniera amministrativa o penale. Poco fa abbiamo trovato alcuni fili del telefono con una borchia telefonica e dal codice siamo risaliti a chi apparteneva. Per me è stata una grande soddisfazione, perché i soldi dei cittadini non devono essere sprecati».