Novantenne perde il controllo dell'auto che si schianta sul guardrail. Lui esce dalla macchina e crolla a terra, la vettura prende fuoco

ANCONA - Attimi di terrore quelli vissuti nel pomeriggio di oggi lungo via Bersaglieri d'Italia dove un uomo di 90 anni ha perso il controllo della propria auto che si è schiantata contro il guardrail. Il novantenne nonostante la ferita alla testa è riuscito ad uscire dall'auto ma appena ha provato a camminare è crollato a terra con l'auto che dopo pochi istanti ha cominciato a prendere fuoco. Immediato l'intervento della Croce Gialla che ha soccorso l'anziano e con l'estintore in dotazione all'ambulanza ha provato a domare le fiamme operazione completata anche grazie al contributo dei vigili del fuoco anche loro in azione con l'estintore. L'uomo è stato quindi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrettte in codice rosso ma cosciente.

18:56

