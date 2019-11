Novantenne cade lungo il corso e rimane disteso a terra sotto la pioggia: diverse ferite al volto

ANCONA - Chi l'ha visto a terra si è commosso, ha temuto anche il peggio. Questa mattina un anziano di 90 anni probabilmente per la strada scivolsa è caduto lungo corso Amendola all'incrocio con via Orsi procurandosi alcune ferite al volto. Pioggia intensa, freddo, l'uomo era tutto bagnato, disteso sull'asfalto, quindi il trasporto grazie all'intervento della Croce Gialla per tutti i controlli del caso.

Ancona, marciapiedi trappola: anziano cade per una buca e si rompe il naso

