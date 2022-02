Novantaduenne cade e resta sul pavimento per 20 ore.Soccorsa in casa grazie ai vicini: si sono insospettiti vedendo una luce accesa

ANCONA - Ha passato oltre 20 ore sul pavimento, dopo una caduta in casa, ma alla fine sono scattati i soccorsi, che si sono presi cura di lei trasportandola in ospedale. Brutta avventura per un’anziana di 92 anni caduta in casa e soccorsa dai Vigili del Fuoco e dalla Croce Gialla di Ancona. Il fatto è accaduto a Pietralacroce. Ad allertare il 112, numero unico dell’emergenza territoriale, hanno provveduto alcuni vicini di casa.

Si erano insospettiti vedendo una luce rimasta accesa per diverse ore («con quel che costa l’energia», avranno pensato) e avevano temuto un qualche infortunio domestico, visto che già in passato l’anziana era caduta in casa. Il loro scrupolo, che risalta rispetto all’indifferenza che a volte si registra spesso in circostanze analoghe, soprattutto nelle grandi città, è stato decisivo per attivare i soccorsi. Un’operazione piuttosto complicata, anche per il fatto che la donna abita al quinto piano. Sul posto i Vigili del Fuoco oltre all’autopompa di servizio hanno dovuto far ricorso all’autoscala per raggiungere l’abitazione della donna.



L’anziana è stata trovata in camera da letto ma quello che ha preoccupato i soccorritori era il tempo trascorso, stimato poi in oltre 20 ore, che ha causato nell’anziana uno stato di ipotermia dovuto al contatto con il pavimento. Di qui la decisione di trasportare la donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Un trasporto che è stato curato dai volontari della Croce Gialla di Ancona che hanno utilizzato dei dispositivi proprio per evitare alla donna movimenti anomali lungo le scale del condominio.



A Torrette la 92enne è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti che hanno escluso fratture . L’anziana lamentava anche un principio di ipotermia e per questo motivo è stata trattenuta in osservazione per essere poi dimessa nel tardo pomeriggio. Condizioni di salute tutto sommato buone nonostante l’età e l’esperienza appena vissuta, risolta al meglio grazie anche ai vicini di casa che hanno dato l’allarme al 112.

