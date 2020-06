Notte fa ancora rima con abusi etilici: tre stranieri finiscono nella rete dei carabinieri

ANCONA - I controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Ancona nei confronti delle persone che abusano dell’alcool si inserisce in una specifica attività tesa a prevenire degenerazioni di liti o aggressioni che compromettono l’ordinario e sereno svolgimento della movida anconetana.

Il comportamento di chi alza troppo il gomito spesso sfocia in reati molto più gravi, anche questa notte tre persone si sono cacciate nei guai e sono finiti nel mirino dei carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm.

È il caso di un 29enne bengalese di Ancona che, alle 5 è stato notato mentre percorreva il Viale della Vittoria con i fari spenti. Il bengalese è stato fermato per un controllo ed è apparso subito in uno stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione smodata di alcool, in particolare aveva un alito fortemente vinoso e gli occhi lucidi. L’accertamento eseguito dai militari con l’etilometro ha consentito di quantificare il tasso alcolemico del 29enne, risultato di 1,70 g/l, oltre tre volte il limite consentito. Per tale ragione il giovane è stato deferito alla Procura per guida in stato di ebrezza, la sua patente è stata ritirata ed inviata all’autorità prefettizia per il conseguente periodo di sospensione, mentre la sua autovettura è stata sequestrata ed affidata al custode acquirente.

Qualche ora prima, alle 3, i militari del Norm sono intervenuti a Palombina in quanto un 28enne di origine tunisina, con una chiara sintomatologia da abuso di alcool, ha avuto un diverbio con un addetto alla sicurezza di uno stabilimento balneare. Il 28enne è stato identificato e sanzionato per ubriachezza molesta. Stessa sorte è toccata anche a una rumena 37enne di Ancona che, ieri sera alle 22:30, in piazza Rosselli, ha avuto un analogo comportamento molesto nei confronti degli avventori di un’attività ristorativa.

