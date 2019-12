La notte più attesa dell'anno: brindisi sotto le stelle e party super eleganti

ANCONA - Dal cenone solidale ai più raffinati Galà. Attraverso le feste di piazza, fino ai party più sfiziosi dove il glamour è un dress code. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Per quasi tutti il format è musica dal vivo e dj. Ma c’è anche chi scommette su un veglione a suon di comicità, come il Teatro la Fenice di Senigallia. Tutti in piazza “Eve” è il capodanno di Ancona, in Piazza del Papa. Da cinque anni il party presenta un programma ben assestato e di sicuro richiamo.



La band che darà il via alle danze è l’ensemble salentino degli Après La Classe, un gruppo che vanta una carriera ultradecennale e alle spalle un’altra presenza nella dorica durante un’edizione della Notte Bianca in Piazza Roma qualche anno fa. Prima e dopo il live degli Après La Classe i dj Zullo e Mario selezioneranno le migliori hit in ambito rock. A mezzanotte, però, non mancherà il brindisi tradizionale con le autorità cittadine sul palco e la conduzione di Maurizio Socci. E si festeggia sotto le stelle anche a Senigallia in Piazza del Duca con Luca Cerigioni e la sua band. A Jesi il benvenuto al 2020 si celebrerà in piazza della Repubblica dove sono attesi gli EasyPop. Sul palco un jukebox, con la possibilità di richiedere la propria canzone preferita alla band sul palco pronta ad accontentare il pubblico. Ma prima dei festeggiamenti, il cenone solidale. Al mercato coperto di via Mercantini si potrà cenare insieme con un menù a prezzo popolare.



E anche a Moie il Veglione di San Silvestro sarà all’aperto. Il “menù” in Piazza Kennedy prevede brindisi di mezzanotte, castagne, vin brulè, cioccolata calda e tanta musica. Sarà una festa dedicata alle famiglie, con la musica del gruppo “I Miuri”, che propone pop dance dagli anni Settanta agli anni Novanta, e l’esibizione di Selena Abatelli. Eleganza e glamour vanno a braccetto nelle location più esclusive della riviera. Il capodanno 2020 al Seebay Hotel di Portonovo, infatti, è “Gold & Glam”. Un veglione come si usava un tempo, col cenone, la band dal vivo e il dj. Ma il dress code prevede elementi color oro e un tocco sfarzoso per rendere più accattivante l’atmosfera. Ad accendere la pista ci penseranno gli Sean Conero, e al proseguimento della festa il dj Andrea Paladini. Sulla stessa lunghezza d’onda il veglione al Seeport Hotel di Ancona, dove il tema sarà “Venetian”. E l’eleganza sarà di casa al Fortino Napoleonico di Portonovo con il party “Exclusive New Year’s Eve” firmato Eventi Divertenti che, per la notte di capodanno, si sdoppierà e arriverà a portare il proprio brand anche al Sottovento di Numana: cena spettacolo con Mariano Bassetti & Laura Piunti.A seguire dj set con Alec Tenaglia.





Regine della notte di capodanno sono le discoteche, tra cenoni e carrellate di dj. Così al Noir di Jesi va in scena “Rewind”, il party revival con tutto il meglio della musica anni ‘70, ‘80 e ‘90. Mentre al Miami di Monsano sarà la volta di “Movita & Mamacita Party”. Si ballerà su due ambienti: Afroremember e After Hour. Poco distante, al Paradise, la festa per l’arrivo del 2020 comincerà alle 19, tra giochi, animazione e balli con i dj Fabio T, Giampiero e il gruppo d’animazione Sabor Latino. Immancabile il capodanno del Summer Jamboree. Atmosfere anni ‘40 e ‘50 questa sera alla Rotonda a Mare di Senigallia con il New Year’s Eve dedicato a tutti gli appasionati di sonorità retrò. Così, per tutta la sera, i dj selezioneranno solo il meglio in ambito swing, jive e rock’n’roll. Per una festa che guarda già al futuro del festival più rock’n’roll d’Italia, strizzando l’occhio ad un’epoca ormai lontana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA