Notte di fuoco al Mandracchio, distrutta dalle fiamme una roulotte

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima della mezzanotte per l'incendio di una roulotte all'interno del porto di Ancona in zona Mandracchio. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha spento l'incendio e messo in sicurezza zona intervento. La roulotte è andata completamente distrutta. Non si segnalano persone coinvolte.

LEGGI ANCHE

Scontro nella notte, una persona estratta dall'auto dai vigili del fuoco. Tre feriti

LEGGI ANCHE

Centenaria si sente male in casa: scoppia il parapiglia tra familiari e vicini per l'ambulanza parcheggiata

Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA