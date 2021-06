Notte di controlli e denunce per i poliziotti della Questura di Ancona

ANCONA - Durante il controllo del territorio, intorno alle 22.30 le Volanti hanno identificato uno straniero del Bangladesh con precedenti di Polizia in condizioni fisiche e psichiche precarie. L'uomo si aggirava sul territorio gridando, a volte si chinava e baciava il terreno e sorrideva , poi scattava improvvisamente cercando di colpire chi aveva di fronte. Accompagnato in Questura veniva portato in ospedale per gli approfondimenti clinici.

Subito dopo la stessa Volante si imbatteva in 3 giovani che stavano in un parco in zona Posatora . Sorpresi , alla vista della Volante cercavano la fuga , ma venivano fermati e identificati. Uno di loro veniva trovato in possesso di Hashish e marijuana per un peso complessivo di 16 grammi circa . Tutti 3 sono stati denunciati ai sensi dell'art. 75 DPR 309/90 e la sostanza veniva sequestrata.



