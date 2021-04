Pentola e furgone a fuoco, scatta un doppio allarme al Piano. Paura in strada e in un condominio

ANCONA - Un pentolino lasciato sui fornelli un furgone divorato dalle fiamme. Mattinata movimentata al Piano San Lazzaro dove nel giro di una ventina di minuti tra le 11,20 e le 11,40 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un pentolino lasciato sui fornelli in un appartamento all’angolo tra via Torresi e la stessa piazza Ugo Bassi ma anche in via Cingoli all’altezza del civico 19 per un furgone alimentato a gasolio avvolto dalle fiamme.

Il primo allarme è stato determinato da un pentolino dimenticato su un fornello acceso; il secondo, molto probabilmente, da un guasto. La presenza dei vigili del fuoco in via Torresi e in via Cingoli ha suscitato apprensione fino a che non si è chiarito che i danni sono stati ingenti ma,per fortuna, non si è fatto male nessuno.

