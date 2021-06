Ancona, al quartiere Adriatico torna la paura dei ladri. Furto in pieno giorno nell'abitazione di un professionista

ANCONA - Erano in due, una coppia di spettri che in pieno giorno si è infilata in un palazzo di via Toti, una freccia di paura dritta nel cuore del quartiere Adriatico. Lei faceva da palo, lui è entrato in un appartamento a caccia di soldi, gioielli e oggetti di valore.

Hanno portato via poco oro i ladri, ma una bella fetta d’intimità alla famiglia del professionista che abita al quarto piano di una palazzina della via che corre tra il Salesi e lo stadio Dorico.



Tornano i fantasmi della paura a due passi dal Viale, e prendono le sembianze dei topi d’appartamento. I due sono entrati in azione giovedì mattina, con un blitz nell’elegante immobile. La donna controllava che non ci fossero intoppi, il complice è salito sulle scale come un’ombra fino all’abitazione al quarto piano. Ha forzato la porta, è entrato e ha cominciato a rovistare dappertutto con la foga di un rapace alla ricerca della preda. Ha puntato in camera, dove di solito si trovano gioielli o denaro nascosti in cassetti e armadi, e - purtroppo - anche ricordi fatalmente violati dalla concitazione bruta da predatori d’appartamento. Ha raccolto alcuni monili d’oro, poi è scappato.



Al momento del raid non c’era nessuno in casa, per fortuna. La famiglia del professionista si è accorta al rientro, con un balzo al cuore ha trovato tutto sottosopra. Scattata la telefonata al 113, sono arrivati una Volante e gli esperti della Scientifica che hanno repertato impronte e possibili tracce dei due malviventi. I poliziotti hanno anche raccolto testimonianze nel palazzo. Una descrizione dei ladri potrebbe essere arrivata da una vicina di casa che ritiene di averli incrociati sulle scale. Il quartiere Adriatico torna nell’incubo dei colpi in casa, altro squillo di paura dopo l’allarme dei furti d’auto.

