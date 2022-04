AnconaAgility all’insegna del sociale e dell’integrazione: una giornata con la cooperativa Codess

ANCONA - L’iniziativa era già stata sperimentata nel 2019 ma la pandemia ha fatto sì che finora non si potesse ripetere. Sabato 23 aprile, le ragazze e i ragazzi della Cooperativa Codess sociale onlus, accompagnati dai propri educatori e da alcuni genitori curiosi di vedere lo spettacolo offerto dalle esibizioni, sono tornati al campo sportivo dell’AnconAgility per una giornata all’insegna dello sport sano, dell’amore per i cani e dell’integrazione.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA AnconaAgility all’insegna del sociale e...

Manoni da record a Castelfidardo, esonerato due volte in pochi mesi

L’istruttore Francesco Boari ha preparato un percorso di agility - non semplice da affrontare - e lo ha spiegato. La squadra di AnconAgility ha accompagnato i ragazzi lungo il circuito ad ostacoli facendo sì che attraverso le spiegazioni, il gruppo potesse acquisire nozioni e imparare la sequenza. Dopodiché tutti si sono cimentati tra salti, tubi, slalom e zone di contatto con i cani di AnconAgility che si sono prestati a carezze, fotografie, e hanno volentieri ricevuto parecchi bocconcini premio.

Marco Occhetti morto, addio a Kim dei Cugini di Campagna: l'ex cantante aveva 62 anni

Alcuni tra i ragazzi e le ragazze, neofiti di questo sport, si sono appassionati e hanno chiesto di poter partecipare ai corsi, superando in alcuni casi timidezza e ritrosia, e dimostrando una vera volontà di integrarsi con il resto del gruppo. Dato il successo della giornata, l’iniziativa si è rivelata essere la premessa per l’attivazione di una collaborazione proficua per entrambi i sodalizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA