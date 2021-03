Non c'erano più notizie di lei, donna trovata senza vita nel suo appartamento

ANCONA - Non c'erano notizie su di lei, il non vederla aveva destato qualche sospetto e anche qualche preccupazione e con il sopralluogo nella casa di corso Carlo Alberto la notizia più brutta con la donna, 80 anni, trovata senza vita dentro il suo appartamento. Non c'è stato niente da fare per automedica e Croce Gialla, sul posto anche i carabinieri con il decesso della donna che stando ai primi elementi acquisiti dovrebbe essersi verificato solo poche ore fa.

