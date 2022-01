Addio all'avvocato Massimo Larici. Aveva 82 anni, lascia la moglie e tre figli

ANCONA - Lutto nel mondo forense marchigiano. È venuto a mancare nella notte all’età di 82 anni l’avvocato Massimo Larici, stimato professionista del foro di Ancona.

Dal suo studio legale in via Lodovico Menicucci n.3, specializzato in Diritto Internazionale e Diritto Industriale, ha svolto nel tempo incarichi di rilievo e di respiro internazionale, assistendo le imprese più importanti, non solo della regione Marche. Malato da tempo, per anni è stato assistito dalla sua famiglia. Lascia la moglie Margherita e i figli Leonardo, Lorenzo e Letizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA