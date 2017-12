Mobili e viaggi a scrocco Prelevati 18mila euro con il bancomat della nonna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Avrebbero raggirato una nonnina, spillandole i soldi dal bancomat per spenderli in viaggi e mobili. In tutto, le sarebbero stati sottratti 18mila euro. Almeno è questa la cifra contestata dalla procura e ribadita ieri in udienza, davanti al giudice Paolo Giombetti, dal luogotenente Roberto Frittelli, ex comandante della Tenenza di Falconara. Nel 2014, erano stati i suoi uomini a fare luce sugli ammanchi di una vecchietta che proprio ieri ha spento 90 candeline. Pensava di poter festeggiare con la condanna dei suoi tre presunti truffatori, una coppia e il padre di lei finiti a giudizio con l’accusa di circonvenzione di incapace e utilizzo indebito di carta di credito, ma il giudice ha rinviato l’udienza al 28 febbraio, quando verrà emessa la sentenza. Secondo le contestazioni, sarebbe stato il trio a portare via quella somma dal bancomat della nonnina, approfittandosi della sua età e dal rapporto di fiducia instaurato con la vittima. Gli imputati, lei 50 anni, il padre 76 e il compagno 39, conoscevano l’anziana perché amica di famiglia. E quindi, sarebbe stato per loro un gioco da ragazzi entrare nelle grazie della nonnina, residente a Falconara.