Nonna Adriana ha compiuto 100 anni: che bella festa nella parrucchieria degli Archi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una festa speciale per un traguardo invidiabile: Adriana Nisi martedì ha compiuto 100 anni e per celebrare il secolo di vita lo staff di Silvio Coiffeur le ha organizzato un party nella storica parrucchieria di Silvio Forini, in via Marchetti, agli Archi. Palloncini colorati, champagne e una torta per la pimpante e tenerissima nonnina classe 1918 che nel giorno del suo compleanno, come fa abitualmente una volta alla settimana, ha raggiunto da sola il negozio per regalarsi una seduta di bellezza. Grande sorpresa quando, varcato l’ingresso, è esplosa la festa, organizzata con la collaborazione dei figli Ermelinda e Luigi (dentista di corso Stamira) e i nipoti Simona, Valentina e Tommaso. Adriana, donna arzilla e arguta, è appassionata di poesia: grazie alle sue composizioni in passato ha vinto importanti riconoscimenti. E allora... cento di questi giorni, nonna Adriana!