Ancona, non vuole pagare i Campari, litigio al bar: arriva la mamma e salda il conto

ANCONA - Consuma un aperitivo in un locale, va alla cassa e inizia a discutere con il titolare: «Io non tiro fuori un solo centesimo. Scordati che pago il conto». Giovedì sera, il tira e molla tra il proprietario di una pizzeria di via Torresi e un cliente anconetano di 43 anni è andato avanti fino a che sul posto non sono dovuti intervenire i carabinieri del Norm.

Pagare il caffè con il bancomat costa 40 centesimi in più: la rivolta dei baristi

Con loro la situazione è poco a poco tornata alla normalità, ma a definirla in maniera risolutiva è stato solamente l’arrivo dell’anziana madre del 43enne. Dato che il figlio proprio non voleva saperne di sganciare i soldi per pagare i due Campari consumati al locale, è stata la donna a dover mettere mano al portafoglio e saldare il piccolo conto di neanche 10 euro.

Pesaro, il re delle truffe incastrato da decine di foto tessera per documenti falsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA