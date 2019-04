Non trovano nulla da rubare: i ladri lasciano 40mila euro di danni

di Federica Serfilippi

ANCONA - Il furto non si è materializzato, anche perché grandi oggetti di valore da rubare non c’erano. I danneggiamenti, invece, hanno lasciato strascichi inimmaginabili, presentando al Comune un conto di circa 40mila euro. Questa la cifra che descrive lo stato in cui martedì pomeriggio è stato trovato da alcuni dipendenti dell’Amministrazione l’archivio cartaceo del Comune.Gli stabili di via Ricci, a Collemarino, sono finiti nel mirino di un gruppo di ladri che, allo stesso tempo, si sono trasformati in vandali. Per introdursi all’interno dell’archivio hanno scardinato la porta antincendio posta sul retro della struttura e vandalizzato anche i bagni, lasciati in un degrado totale. Ma i maggiori danni sono stati arrecati dall’impianto antincendio, che azionandosi, ha attivato i gas che si sono propagati in gran parte dell’archivio.