Ancona, non solo giovani: le sardine riempiono piazza del Papa

ANCONA - Ampia partecipazione, tanto calore: chi si aspettava una piazza di soli giovani è rimasto stupito. L’invasione pacifica delle sardine è arrivata nel pomeriggio ad Ancona, riempiendo il salotto del centro storico con persone di tutte le età. Oltre duemila presenze in piazza del Papa per la tappa marchigiana del flash mob. Colorate, festose. Spontanee e un po’ naif. Le sardine di Ancona sono arrivate da tutta la regione per ribadire a gran voce i valori dell’antifascismo e della democrazia. © RIPRODUZIONE RISERVATA