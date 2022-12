Ancona, non si ferma neanche davanti a clienti e polizia e urina per strada: denunciato un giovane ventenne

ANCONA- E' stato denunciato per mancata esibizione dei documenti e del permesso di soggiorno, unitamente ad una sanzione per atti contrari al pubblico decoro, un giovane 20enne che ieri sera, ad Ancona, è stato trovato visibilmente ubriaco dai poliziotti intento ad infastidire i clienti di un locale.

LEGGI ANCHE: Arriva l'ordinanza del sindaco a Falconara: «Vietato bere alcolici in strada»

L'intervento

Lo stesso, incurante della presenza degli agenti a pochi metri da lui, si è abbassato i pantaloni ed ha iniziato ad urinare in mezzo alla strada. Lo stesso è stato prelevato e portato in Questura per l'identificazione.