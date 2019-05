Non seguirmi»: molla schiaffo al vigilante e lancia la spesa addosso alla commessa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Non mi devi seguire!». E gli ha dato una manata in faccia, non prima di aver gettato addosso a una commessa tutta la merce che era intenzionato ad acquistare (o a rubare?). Poi è scappato prima che la guardia giurata riuscisse ad acciuffarlo. La polizia, intervenuta a sirene spiegate, gli ha dato la caccia, ma non c’è stato verso di rintracciare il balordo che ieri ha creato scompiglio all’interno della Coop di corso Carlo Alberto.Il soggetto, che secondo i testimoni è un ubriacone abituale del Piano originario dell’est Europa, era in evidente stato di ebbrezza quando, attorno alle 11, si è presentato nel supermercato in pantaloncini corti, ciabatte e t-shirt. Non è chiaro se volesse fare spesa a scrocco, ma i precedenti non depongono a suo favore. Proprio perché già conosciuto per il suo passato da taccheggiatore, il vigilantes in servizio ha deciso di tenerlo d’occhio per accertarsi che non rubasse nulla.