Non sapete dove gettare i rifiuti? Ora basta consultare il telefonino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non sapete in che cassonetto della raccolta differenziata gettare un determinato rifiuto? Da ieri basta consultare il proprio telefono. Per facilitare la vita ai cittadini di Ancona, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti, Anconambiente ha adottato e messo a loro disposizione Junker, una app gratuita che con un solo clic riconosce quello che stiamo buttando e ci dice come farlo secondo la normativa del territorio. E se non abbiamo uno smartphone? Niente paura, Anconambiente ha pensato anche a questo curando una riedizione cartacea del Rifiutologo, vero e proprio vademecum della raccolta differenziata che verrà distribuito in Comune, nei mercati e nei Centri Ambiente.