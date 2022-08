ANCONA - Osservava la Volante di passaggio con sguardo fisso, come se avesse visto un ufo. Gli occhi spalancati, l’espressione stralunata: i poliziotti, pensando che avesse bisogno d’aiuto o stesse nascondendo qualcosa, insospettiti dal suo atteggiamento hanno fatto inversione, mentre transitavano in auto in via Marconi, e l’hanno raggiunto. La richiesta del giovane, che in piena notte era seduto su una panchina, da solo, è stata piuttosto singolare: «Vi prego, portatemi in galera: almeno lì potrò disintossicarmi».

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Il pusher torna pulito ma ci ricasca



La richiesta

In carcere - purtroppo per lui - non c’è andato, ma in compenso ha rimediato una denuncia a piede libero il ventenne anconetano che l’altra notte è stato identificato agli Archi, mentre era seduto a bordo strada. Non è escluso che fosse sotto effetto di qualche sostanza quando i poliziotti l’hanno fermato: a prima vista non sembrava lucidissimo. D’altronde, la richiesta d’aiuto è stata decisamente strana. Diceva di aver volutamente violato il divieto di dimora perché ha problemi con la droga e, dunque, sperava di tornare a Montacuto, dove, a suo dire, era già stato rinchiuso in passato e doveva aveva avuto modo di disintossicarsi.

Le verifiche

Il ragazzo è stato sottoposto a un controllo e identificato. In effetti, dagli accertamenti è emerso che risultava sottoposto a un obbligo di dimora nel Comune di Ancona, con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle 10 di sera alle 7 del mattino. Nei suoi confronti il questore aveva anche emesso un avviso orale di recente. Per questo il ventenne è stato denunciato, ma non è stato accontentato: per lui, infatti, non si sono aperte le porte del carcere.



Ieri mattina, invece, gli uomini delle Volanti, passando in piazza della Repubblica, hanno notato un giovane straniero, già conosciuto, a cui era stato notificato in passato un foglio di via con cui il questore gli aveva vietato di tornare ad Ancona. Dal momento che non ha rispettato la misura, il 22enne di nazionalità somala è stato accompagnato in questura e denunciato per la violazione del provvedimento di prevenzione.