«Non fa per te, lascialo»: botte e inseguimenti al fidanzato della figlia

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I genitori non approvano la relazione che la figlia da poco maggiorenne stringe con un ragazzo di 20 anni. Le chiedono più volte di chiudere, ma l’amore e l’intesa tra la coppia sembra essere più forte di ogni proibizione.E allora, per troncare quel rapporto che proprio non s’ha da fare, i familiari della giovane, 40enni anconetani, passano alle maniere forti. Stando alle risultanze investigative, avrebbero fatto di tutto per rendere la vita impossibile al “genero” tanto odiato: pedinamenti, minacce e persino botte.