Non è assicurato e si arrabbia per il sequestro del furgone: oltre alla multa scatta la denuncia

OSIMO - Sono dovuti intervenire anche i carabinieri per sedare gli animi quando, lunedì in tardo pomeriggio, un automobilista ha inveito contro i vigili urbani che gli stavano sequestrando il furgone. Erano circa le 18 quando una pattuglia della polizia locale stava svolgendo un servizio di controllo a San Biagio, zona nuovamente nel mirino dei ladri.

Grazie all’utilizzo del police control è emerso che il mezzo guidato e di proprietà di un 50enne era privo di assicurazione. La verifica dopo l’alt ha confermato in effetti che il veicolo commerciale circolava con assicurazione scaduta da tre mesi. Inevitabile quindi il verbale per la multa da 800 euro. Ma quando ha visto arrivare il carro attrezzi, il conducente del furgone ha capito che gli sarebbe stato sequestrato. Ha iniziato allora ad inveire contro gli agenti al punto da costringerli ad interrompere la verbalizzazione per tentare invano di placarlo. Il trambusto ha richiamato l’attenzione di una pattuglia della stazione dei carabinieri di Offagna che transitava e si è fermata per aiutare gli agenti di polizia locale. Oltre alla sanzione per la mancata copertura assicurativa, il siciliano dovrà rispondere di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

