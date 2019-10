Ancona, non vuol scendere dal bus e aggredisce i poliziotti: nigeriano in manette

Ultimo aggiornamento: 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri sera poco prima delle 21 gli agenti della Squadra Volante della Questura di Ancona, intervenivano in piazza Rosselli ove, l’autista di un autobus in partenza per Osimo segnalava la presenza di un nigeriano di 25 anni che, sprovvisto di biglietto, non voleva scendere dal mezzo pubblico.Nell’occasione i poliziotti invitavano l’uomo ad esibire i documenti d'identità e l’eventuale titolo di viaggio ma, quest’ultimo mostrava fin da subito un particolare astio, tanto che inveiva contro gli agenti minacciandoli al fine di evitare il controllo.Invitato a seguirli fuori dall’autobus, l’extracomunitario aggrediva i poliziotti con calci e pugni, aggrappandosi alle maniglie ed alle barre metalliche presenti nel mezzo, cagionando agli agenti lievi contusioni.Ad un certo punto, atteso il protrarsi dell’azione violenta, gli agenti erano costretti ad utilizzare nei confronti del nigeriano, lo strumento di autodifesa in dotazione all’ oleoresin capsicum, riuscendo così ad ammanettarlo. Accompagnato in Questura, l’uomo veniva arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto; per l'extracomunitario, rimesso in libertà, sono scattate le procedure di espulsione dal territorio italiano.