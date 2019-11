Ancona, niente coda alla cassa: il carrello intelligente sa leggere la spesa. Quattro ragazze in copertina

ANCONA - Carrelli tecnologici capaci di riconoscere gli articoli inseriti, ma anche bancomat e carte di credito, così da evitare file alla cassa, una app che consente di fare la lista della spesa e richiedere la consegna a domicilio, personale formato per dare informazioni e consigli sui prodotti. Sono alcune delle idee presenti all’interno di Tigre Easy, progetto vincitore di Poject Work, concorso nato nel 2015 dalla collaborazione tra Gruppo Gabrielli e Politecnica delle Marche.

Imprese delle Marche: le 500 big crescono ancora, ma la guerra dei dazi è un freno

«L’università non deve soltanto fornire competenze, ma anche agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. – sostiene il nuovo rettore della Politecnica, Gian Luca Gregori -. Questo concorso permette ai nostri studenti di entrare in contatto con dei manager, cimentarsi con le problematiche operative di un’impresa, competere e essere premiati». A partecipare, quest’anno, 20 studenti del corso di Business Marketing della facoltà di Economia. «I ragazzi – spiega Barbara Gabrielli, vicepresidente del Gruppo - erano chiamati a sviluppare idee inerenti l’innovazione degli spazi di vendita per offrire al cliente esperienze personalizzate».

L’hanno spuntata 4 ragazze, Alice Calabrese, Eleonora Gambacorta, Livia Leopardi Dittajuti e Lucrezia Peloni, che potranno seguire le orme dei loro predecessori, per i quali sono stati avviati 5 stage, tradotti poi in un’assunzione definitiva e un dottorato di ricerca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA