Nidi aperti il 7 settembre, dal 14 tutti gli altri alunni: «Trasporti, punto critico»

ANCONA I bimbi degli asili nido faranno da apripista al nuovo scolastico. Già dal 7 settembre i baby alunni saranno accolti dalle loro maestre. Una settimana dopo suonerò la campanella per gli scolari di materne, elementari, medie e superiori. E molti troveranno ambienti modificati per rispettare le misure anti-contagio.

Sono infatti 24 le scuole trasformate in cantieri in una vera e propria corsa contro il tempo visto che il Comune ha fissato l’11 settembre come data finale per ultimare tutte le opere di adeguamento di ingressi e uscite oltre a mense, ambienti, parchi e giardini, nuovi arredi e banchi. È invece ancora un’incognita visto che devono essere certificate le direttive, in particolare per quel che riguarda il riempimento anche se le ultime indicazioni parlano di arrivare a una capienza del 75% dei mezzi. Quello degli scuolabus «è ancora oggi un punto critico» ha sottolineato il sindaco Valeria Mancinelli che con la Giunta ieri ha fatto il punto sul nuovo anno scolastico.



«Non abbiamo ancora le direttive certe sul riempimento dei mezzi - ha ricordato la Mancinelli - Stante il fatto che comunque serviranno mezzi in più, noi abbiamo già iniziato ad attivarci per noleggiare ulteriori mezzi di trasporto e ciò in collaborazione con Conerobus o con altri soggetti se ce ne fosse bisogno». Durate la riunione l’esecutivo ha fatto il punto sul nuovo anno scolastico, sulla questione dell’adeguamento degli istituti scolastici alle misure anti-Covid alla luce delle ultime indicazioni fornite dal Governo e dal Ministero della Pubblica Istruzione, trasporti e arredi. «I Comuni debbono insieme agli istituti scolastici reperire spazi, garantire trasporti e mense – ha affermato il sindaco - Insieme ai dirigenti scolastici abbiamo svolto un lavoro sinergico che porterà scuole materne, elementari e medie alla regolare apertura del 14 settembre. Tutte le 54 scuole di competenza comunale avranno gli spazi sufficienti per il distanziamento».

La mensa sarà garantita in tutte le scuole a tempo pieno, con modalità in parte tradizionale ed in parte con box lunch, partirà qualche giorno dopo la riapertura o con la riapertura dopo le elezioni del 21 settembre. La data precisa sarà resa nota nei prossimi giorni. Gli asili nido riapriranno tutti il 7 settembre e con gli stessi posti, orari e servizio offerto già negli anni precedenti. Inserimento immediato di tutti i bimbi che già li frequentavano e con inserimento scaglionato nei giorni successivi per quelli che richiedono il cosiddetto “inserimento” che avviene con iniziale necessaria presenza dei genitori. Per quanto riguarda gli arredi nelle scuole, stanno provvedendo i singoli istituti e la Protezione civile nazionale. Il Comune ha comunque completato la fornitura di quella parte per cui le scuole avevano fatto richiesta all’amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA