ANCONA - Il tifo sfegatato per l’Ancona, il pugilato, gli amici nel cuore. E, fino a ieri mattina, una vita tranquilla. Doveva essere tra il pubblico del match Gubbio-Ancona Nicolò Giommi, il 21enne rimasto ferito dal colpo di pistola esploso dal poliziotto Alessandro Giordano. E, invece, si trova in un letto dell’ospedale di Torrette. Il ragazzo, attualmente disoccupato, nella mattinata di ieri ha subito un intervento chirurgico per ridurre l’emorragia causata dal proiettile, arrivato a lambire l’osso dell’anca, all’altezza dell’intersecazione con l’inguine. È in prognosi riservata.

APPROFONDIMENTI I RILEVAMENTI Choc nella notte, poliziotto spara ad un giovane al temine di una lite. Sul posto la scientifica LO CHOC Operato il 21enne ferito con un colpo di pistola. Il poliziotto fermato per tentato omicidio e lesioni LE FOTO / IL VIDEO LA TENSIONE Poliziotto spara a un 21enne, al Pronto soccorso esplode una zuffa tra gli amici dei due. Attimi di caos, poi intervengono le forze dell'ordine



Le condizioni



È entrato al pronto soccorso in codice rosso. Ma, come anche espresso dal bollettino rilasciato ieri dall’azienda sanitaria, non si è mai trovato in pericolo di vita. A raggiungerlo subito in ospedale sono stati i suoi genitori. Quando le sue condizioni di salute lo permetteranno, il 21enne verrà ascoltato dagli investigatori della Squadra Mobile per ricostruire gli attimi di terrore vissuti in via Flavia, quando era con i suoi amici per quello che, stando a una prima ipotesi investigativa, è sembrato essere un regolamento di conti.

Giommi, che vive con la sua famiglia nel quartiere di Torrette, è stato trasportato al pronto soccorso a bordo di un furgone bianco. Proprio quel mezzo era stato affittato dalla sua comitiva per seguire i biancorossi fino a Gubbio. Il 21enne, infatti, è un super tifoso dell’Ancona e legato, come altri suoi amici, alla Curva Nord.



La serata di sabato passata al Nyx avrebbe dovuto anticipare la domenica calcistica con la trasferta in terra umbra. In mezzo, ci si è messa la sparatoria per cui è scattato il fermo nei confronti del poliziotto Giordano. Per un paio di anni, Giommi è stato nelle fila dell’Unione Pugilistica Anconetana, combattendo anche diversi incontri sul ring. Prima della boxe, aveva militato nel settore giovanile della Dorica Torrette, società calcistica. Sui social scorrono le foto delle sue passioni e le serate passate con gli amici, tra le vie di Torrette e gli immancabili selfie allo stadio.