ANCONA - La grande serrata. Non è un nuovo film di Paolo Sorrentino ma ciò che Ancona si appresta ad offrire a chiunque vorrà visitarla nei giorni di Ferragosto. Parola delle associazioni di categoria, che rilevano come fino all’80% degli esercizi commerciali potrebbe abbassare la saracinesca nei giorni clou delle vacanze estive.

Praticamente due terzi delle saracinesche potrebbero restare abbassate: bar e ristoranti aperti si conteranno contare sulle dita di due mani. E spesso sono gli stessi commercianti a rivendicare la chiusura, chi soltanto per il 15 di agosto, chi per il weekend e alcuni – addirittura – fino a settembre.

La fuga dal centro

Colpa della città che si svuota, con l’arrivo delle ferie. Il gioco, quindi, non vale la candela: per baristi e ristoratori, i clienti non basterebbero a giustificare le spese necessarie a tenere aperti i locali durante il ponte di Ferragosto. Quindi, ecco spuntare come funghi i cartelli che avvisano gli avventori di ripassare verso la fine di agosto, quando con l’afa se ne starà andando pure l’inerzia di una città che fatica a svegliarsi. «È un fatto quasi naturale. Restare aperti diventa antieconomico» spiega Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Ancona. «Le chiusure ci sono in tutte le città, non bisogna scandalizzarsi» continua. Ma ai turisti chi ci pensa? Nel ponte di Ferragosto non si ferma certo l’andirivieni di traghetti che transitano in porto, dove si registrerà il pienone. Cosa troveranno i visitatori una volta sbarcati? Probabilmente una città fantasma. Non certo la migliore delle pubblicità o il più caloroso degli inviti a ritornare. Di aperto troveranno soltanto le grandi catene e qualche bar o ristorante perché i servizi essenziali, ovviamente, verranno garantiti. Ma la scelta non si preannuncia varia. L’impressione è quella di essere finiti in un circolo vizioso. Ancona chiude perché ci sono sempre meno persone e quelle poche che vengono non ci torneranno perché ne avranno un brutto ricordo. E così all’infinito, o almeno finché qualcuno non troverà una soluzione. Magari proprio gli stessi commercianti, che potrebbero agire insieme per organizzare qualche evento o qualche iniziativa che dia un motivo alle persone per restare o venire ad Ancona nella settimana di Ferragosto. Perché non può essere soltanto il Comune a dover pensare a queste cose, anche se potrebbe fare la sua parte. «Riteniamo necessario tornare a dialogare con l’autorità portuale per riaprire alla città il porto antico - sottolinea Andrea Cantori della Cna di Ancona -. Negli anni passati l’esperienza di TiCiPorto aveva portato risultati positivi e secondo noi potrebbe essere ancora una delle possibili strategie da mettere in campo per rivitalizzare, in un momento complesso come agosto, il centro città».

I servizi

«A Ferragosto la città si spopola, ma è importante mantenere i servizi essenziali, soprattutto bar e ristoranti» nota Giancarlo Gioacchini, gallerista e vicepresidente di Confesercenti Ancona. «Trovare tutto chiuso non è una bella pubblicità per una città, specialmente per Ancona che è già penalizzata da altri problemi atavici dal punto di vista dell’ospitalità e del turismo» continua Gioacchini. Ecco perché «servirebbe mettersi d’accordo per una turnazione. Mi rendo conto che tenere aperta un’attività comporta dei costi fissi, ma anche se ci fosse poca gente, i locali aperti lavorerebbero comunque» sottolinea il gallerista. «Il tema è sensibilizzare perché ci sia una turnazione che permetta di garantire un minimo di accoglienza - aggiunge -. Tocca darsi da fare. Se Ancona dà questi brutti segnali ai turisti, poi rischiamo di perderli» conclude.