ANCONA - Tutto pronto per l’avvio della kermesse di Natale. Il nome rinnovato, c’è: “Ancona che brilla - La meraviglia del Natale”. Le new entry anche: luminarie al Viale della Vittoria fino al Passetto, un albero di luci alto 16 metri per 8 di diametro all’ingresso di piazza Cavour (con una porta per l’attraversamento da parte a parte), eventi anche al Piano e ogni weekend spettacoli sul palco di piazza Roma.

L’ospitata



E proprio con un’inaugurazione del tutto rinnovata, l’avvio del Natale di Ancona previsto per il 2 dicembre, porterà in scena uno show unico nel suo genere: un omaggio al grande Franco Califano offerto dall’attore Maurizio Mattioli insieme alla band del cantautore romano e al produttore Alberto Laurenti. «Canteremo le sue canzoni, i suoi grandi successi, racconteremo aneddoti e storie della sua vita» conferma Mattioli, amico di lunga data. «Dal 1981 - tiene a precisare l’attore, in questi giorni tra Numana e Sirolo per le riprese della fiction “Fragili” -. Abbiamo lavorato insieme tante volte, al cinema e in teatro». E dopo la sua morte ha voluto continuare a far brillare la stella del cantautore capitolino, che con le sue canzoni ha scritto pagine indelebili di storia della canzone italiana. «Ci sarà spazio per la musica e per i racconti - continua Mattioli -, insomma un tributo con il valore aggiunto dei suoi musicisti, quelli che lo hanno accompagnato negli ultimi 20 anni di carriera, e del suo produttore Alberto Laurenti». Lo spettacolo, della durata di circa un’ora e mezzo, è previsto alle 21,30 sul palco allestito in piazza Roma lato Rettorato.



Rebus Capodanno



L’accensione delle luminarie e dell’albero posizionato lungo corso Garibaldi, altezza piazza Roma, è prevista invece per le 17. «Sarà un Natale diffuso - conferma il sindaco Daniele Silvetti - uscendo anche dai confini del centro, come al Piano dove prevederemo eventi ad hoc, e a Portonovo dove pensiamo di allestire un albero luminoso». A questo punto resta da mettere il punto sul Capodanno. La location non è stata ancora confermata «ma puntiamo su piazza Cavour - afferma il sindaco - anche perché per allestire il porto antico non penso ci siano i tempi tecnici». Domani l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio si vedrà con il questore Cesare Capocasa per risolvere il rebus. Ma ne rimarrebbe un altro: infatti sull’artista che dovrà accendere la notte di San Silvestro c’è ancora l’incognita. Eliantonio si sta concentrando sulla terna Arisa-Morgan-Malika Ayane. Ma è più probabile un ballottaggio tra Morgan e Arisa.