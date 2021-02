Ha l'obbligo di dimora in un altro comune: vede i poliziotti e si nasconde tra le auto ma finisce in manette

ANCONA .- Ieri sera intorno alle 21 durante il consueto controllo del territorio una pattuglia delle Volanti mentre transitava in zona Piano notava un uomo che cercava, alla vista della Volante, di nascondersi tra le auto in sosta. I poliziotti, riconosciutolo, come uno gravato da un provvedimento, dopo essere scesi dall'auto di servizio lo hanno cercato e sono riusciti a trovarlo mentre si muoveva accovaccuato, tra le auto, al pari di un marine. L'uomo, classe 81 , italiano , conosciuto dai poliziotti, con numerosi precedenti di polizia, non doveva trovarsi lì in quanto gravato della misura di sorveglianza speciale con obbligo di dimora in altro comune. Così portato in Questura per gli accertamenti di rito veniva arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA