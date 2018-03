Nasconde i pantaloni nella borsa: fermata una donna di 40 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel primo pomeriggio di oggi una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona, impegnata nei controlli delle vie del centro cittadino, interveniva, allertata dalla centrale operativa, presso il negozio Zara in Piazza delle Tredici Cannelle, dove era stata fermata una donna dal personale del negozio. Sul posto i militari identificavano la donna in G.V. una paraguaiana di 40 anni.La donna poco prima entrava all’interno del negozio con l’intento presunto di fare degli acquisti. Dopo aver girato tra gli scaffali si recava presso le casse con in mano un paio di pantaloni. Una delle commesse notava per terra, tra gli scaffali dove la donna aveva visionato dei capi di abbigliamento, un pezzo rotto di una placca antitaccheggio, pertanto, dopo averlo raccolto, si portava presso le casse al fine di depositarlo onde poter accertare successivamente a quale capo d’abbigliamento potesse appartenere.Giunta alle casse, la commessa notava la donna pagare regolarmente il pantalone che teneva in mano, venendo però incuriosita dall’enorme volume della borsa portata al seguito dalla paraguaiana e non notato all’ingresso della stessa nel negozio. Tale curiosità diventava subito sospetto, e nell’attimo in cui la donna stava per allontanarsi dal negozio, le veniva chiesto di mostrare cosa avesse all’interno della borsa.A quel punto emergeva che aveva asportato, rompendo la placca antitaccheggio, un altro capo di abbigliamento consistente in un paio di pantaloni. Subito interveniva la pattuglia del NORM, allertata dai commessi tramite 112 che, dopo aver fermato la donna ed averne prelevato il capo di abbigliamento occultato all’interno della borsa riconsegnandolo alla titolare del negozio, la traeva in arresto per furto aggravato. Domani mattina l’udienza di convalida.