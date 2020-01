Nasconde i profumi e la carne, donna di 45 anni nei guai: «Dovevo fare dei regali e preparare una cena con gli amici»

ANCONA - Nei guai una donna di 45 anni di Ancona. E' stata fermata ieri nel tardo pomeriggio, quando giungeva, presso il 113, segnalazione da parte di un addetto alla vigilanza di un centro commerciale della Baraccola, relativa ad una donna che si stava allontanando dopo aver asportato alcuni profumi e deodoranti.

Gli agenti, subito intervenuti, fermavano la donna indicata mentre tentava di allontanarsi con una dozzina di profumi che aveva asportato in una erboristeria. Tra le buste della spesa, gli agenti trovavano anche numerose confezioni di carne che, abilmente, la donna era riuscita a non pagare eludendo le casse. "Dovevo fare dei regali ed avevo organizzato una cena con amici" sono state le giustificazioni addotte dall’anconetana che è stata denunciata per furto aggravato.

