Ancona, più di 500 visite mai effettuate (ma pagate) agli anziani della casa di riposo: due medici nei guai

ANCONA - I carabinieri del Nas hanno denunciato a piede libero 2 medici di medicina generale per aver attestato falsamente, all'Azienda Sanitaria Territoriale, di aver eseguito 557 accessi complessivi, di fatto mai effettuati, per visite o prestazioni nei riguardi dei rispettivi mutuati ospiti di una casa di riposo-residenza protetta per anziani della provincia di Ancona.

È questa l’accusa con cui la procura, sulla scorta delle indagini dei carabinieri del Nas di Ancona, ha fatto finire nei guai due medici generici con gli studi in Vallesina. Entrambi sono stati denunciati per falso e truffa ai danni dello Stato. Stando ai conteggi dei carabinieri, avrebbero ottenuto indennizzi per un valore complessivo di 4.100 euro.