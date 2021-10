Vaga in mutande sotto il temporale in stato confusionale e rischia di essere investita: arriva l'ambulanza

ANCONA - In mutande sotto la pioggia battente. Ecco quello che si sono trovati di fronte ieri attorno alle 8,30 alcuni automobilisti di passaggio lungo via Flaminia all’altezza della Frana Barducci. Protagonista, una donna di 58 anni affetta da una serie di disturbi.

Numerose le chiamate pervenute alla centrale operativa del numero unico dell’emergenza territoriale 112.

Sul posto è intervenuta una Volante della Questura che ha subito messo in sicurezza la donna che, seminuda, stava camminando lungo la Flaminia nel bel mezzo di un temporale. Sul posto anche un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta a bordo la donna è stata asciugata con dei teli e accompagnata al vicino pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Cosa ci facesse lungo la Flaminia per il momento resta un mistero: l’unica cosa certa è che la donna ha rischiato di essere investita, anche perché camminava in maniera piuttosto incerta. Quando i poliziotti e i soccorritori sono intervenuti per aiutarla e metterla in sicurezza, l’hanno trovata in stato confusionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA