Ancona: musica a tutto volume al circolo, due giovani trovati senza il permesso di soggiorno

ANCONA - Domenica sera, intorno alle 22, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Scrima per segnalazione di musica ad alto volume proveniente da un circolo privato. Nell’occasione i poliziotti, dopo aver fatto abbassare il livello della musica, procedevano al controllo degli avventori, accompagnando in Questura due peruviani, un uomo di 32 anni ed una donna di 29, i quali si trovavano all’interno del locale privi di documenti d’identità. I due, dopo il fotosegnalamento, venivano denunciati per clandestinità in quanto erano privi del permesso di soggiorno.

LEGGI ANCHE:

Fano, arrestato per false generalità voleva evitare decreto di espulsione

© RIPRODUZIONE RISERVATA