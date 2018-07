Musica alta fino a tarda notte e alcol a fiumi agli ubriachi: stangata al bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Reggae e rumba alle tre e mezza di notte hanno tenuto sveglio mezzo rione del Piano. A mettere il silenziatore ci ha pensato la polizia, che ha constatato come venerdì notte si facesse baldoria in corso Carlo Alberto, trasformato per l’occasione in una via di Santo Domingo.Duro il provvedimento nei confronti del titolare del locale fracassone: oltre 7mila euro di multa per una serie di violazioni amministrative che vanno dall’aver diffuso musica ad alto volume nella fascia oraria “protetta”, fra le 3 e le 6 del mattino, alla somministrazione di bevande alcoliche a soggetti già evidentemente brilli. E dovrebbe arrivare anche un’ordinanza per la limitazione degli orari di apertura.