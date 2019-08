Muore dopo l'operazione alla tiroide, la famiglia si affida agli avvocati

di Federica Serfilippi

ANCONA - «Dopo l’asportazione della tiroide, mio figlio è stato portato in Rianimazione. Doveva starci solo una notte per recuperare dall’intervento e poi andare in reparto. Invece, da quel letto, non si è più mosso». Le speranze per tenere in vita Maycons Ernesto Caso Cueva, 33enne peruviano residente ad Ancona, si sono spente ieri pomeriggio all’ospedale di Torrette, quando i medici – vista l’assenza di attività cerebrale - hanno iniziato attorno alle 16 gli accertamenti della durata di sei ore per decretare la morte del paziente. Maycons era in coma da quasi una settimana.La tragedia ha spinto i familiari del 33enne e il padre, Victor Raymundo Caso Vega, in una spirale di disperazione e dolore alimentata dalla ricerca della verità: «Voglio sapere cosa è successo e se qualcosa è andato storto. Voglio capire perché abbiamo vissuto questo incubo». Victor ha già dato mandato agli avvocati Marco e Luca Polita di seguire il caso per capire il motivo per cui Maycons, magazziniere in una ditta della Baraccola, è morto dopo aver subito un’operazione che sembrava essere perfettamente riuscita. Il 33enne - che soffriva di ipotiroidismo - è stato operato il 22 agosto. «Dopo l’intervento – racconta Victor – l’hanno portato temporaneamente in Rianimazione. Stava bene, tanto che mi ha chiesto di portargli le cuffiette del cellulare. Alla sera, io e mia moglie siamo tornati a casa tranquilli, anche perché i medici avevano detto che il giorno seguente avrebbe lasciato la Rianimazione».