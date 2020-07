Msc, niente attracchi (per adesso) almeno fino a ottobre

ANCONA - Bisognerà attendere almeno fino al 9 ottobre per rivedere il profilo della Msc Sinfonia (attualmente posizionata in Brasile) nel porto dorico. A meno che la società, per ora bloccata come tutte le altre compagnie per decreto fino al 31 luglio, non decida di far (ri)partire in anticipo le crociere utilizzando però itinerari interamente nazionali. Lo scenario peggiore invece potrebbe delinearsi con l’arrivederci della stagione crocieristica al prossimo anno. Nell’attesa ci sono timidi segnali di ripresa per quel che riguarda il traffico dei traghetti, in particolare per rotta sulla Grecia che rappresenta il fulcro dei transiti dei turisti. «Siamo ben lontani dai numeri dell’anno scorso, con centinaia di migliaia di persone in transito in tre mesi - sottolinea l’assessore al porto, Ida Simonella - E se non ci sono transiti è dura per il fronte del porto così come per i locali e le attività del centro». Anche se ci sono segnali incoraggianti, come ad esempio la prossima apertura di Banchina Quattro, il nuovo progetto targato Raval Family e SoulFish, brand legato all’imprenditrice anconetana Michela Rossi, figlia dell’armatore Alberto. Oltre agli appuntamenti allestiti dal Comune «seppur in maniera limitata per la capienza o offerti in maniera diversa» sottolinea l’assessore Simonella. Ai nastri di partenza ci sono anche la rassegna di cinema itinerante nelle frazioni e quartieri così come la mostra della fotografa Letizia Battaglia alla Mole che potrebbe rappresnetare un ulteriore elemento di richiamo in questa anomala estate dorica.

