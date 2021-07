La portella potrebbe riaprire ma con i dissuasori. Idea trenino per il porto antico

ANCONA - Un trenino per agevolare l’accesso al Porto antico. Riapertura della Portella Santa Maria dopo l’installazione dei dissuasori. Rivedere l’accesso in sicurezza alla Lanterna rossa. I fronti caldi del porto sbarcano in consiglio comunale con le interrogazioni di Ausili (lega) e Rubini (Aic) che hanno chiesto interventi per «modificare l’ordinanza che ha compromesso la ricucitura tra port e città» hanno sottolineato i consiglieri.

I motivi

«L’ordinanza dell’Ap ha rappresentato il punto di rottura di una crescita non controllata negli ultimi tempi dell’accesso a quello spazio - ha replicato l’assessore al porto, Ida Simonella - Le misure prese derivano da uno choc di crescita con un accesso sregolato di una minoranza che ha comunque messo a rischio diverse condizioni di sicurezza. Le telecamere hanno registrato accessi di moto, motorini e perfino una Smart dalla Portella Santa Maria. Con gli altri enti stiamo ridefinendo le regole di accesso al porto. Con il sindaco ci siamo incontrati con l’Authority e Capitaneria per definire cosa fare per riaprire subito la Portella (chiusa dalle 18.30 alle 6, ndr) ai pedoni. L’ipotesi è di installare dei dissuasori, quali lo si deciderà con la Soprintendenza. Nel frattempo - ha annunciato l’assessore - l’accesso al Porto antico sarà agevolato, speriamo già da questo fine settimana, con il collegamento garantito da un trenino che possa effettuare delle fermate anche ai posteggi comunali». Nessuno spiraglio invece per l’accesso di skateborad, monopattini e bici, (esclusi quelli usati dai lavoratori).

Il tavolo

Enti al lavoro anche per individuare la soluzione per riaprire la passeggiata alla Lanterna rossa. «Si sta cercando una soluzione che contempli la presenza delle persone con il passaggio delle navi - ha affermato l’assessore Simonella - o a una distanza tale da essere in sicurezza». Una soluzione da studiare in questo mese visto che fino al 31 luglio resterà in vigore l’ordinanza Ap legata allo stato d’emergenza fissato dal Consiglio dei Ministri.

Tra le interrogazioni proposte anche quella relativa ai controlli sulle prenotazioni con l’app nelle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle, sollevati dai consiglieri Vecchietti (M5S) e Berardinelli (Fi). «I controlli a campione sulle prenotazioni saranno effettuati dai vigili urbani - ha risposto l’assessore al Turismo, Marasca - Una scelta ritenuta più funzionale rispetto al controllo di personale non abilitato a sanzionare. Inoltre contiamo sul senso di responsabilità delle persone. Verifiche sulle prenotazioni previste invece per chi scende a Mezzavalle». In tema di trasporti per la baia l’assessore Foresi, in risposta a un’interrogazione di Ippoliti (60100) ha annunciato il potenziamento delle navette dal posteggio a monte alla baia. «Una navetta è in funzione da oggi tutti i giorni feriali, due nel weekend luglio 2 navette e tutti i gironi di agosto - ha affermato Foresi - Mentre una rimodulazione degli orari della linea 94 consentirà da domani al 22 agosto, dal venerdì al sabato, di far proseguire il bus come navetta monte-baia»

