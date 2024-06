ANCONA- Due maxi schermi, uno rivolto verso la statua di Clemente XII, l’altro verso la piazza. Un mese di proiezioni, incontri con attori e registi, presentazioni. Ecco l’arena cinema di piazza del Papa, per il mese di agosto. Il progetto prende forma e il Comune è ad un passo dall’annuncio ufficiale. I fautori: Giometti e Smeriglio, l’unione fa la forza tra le due famiglie di imprenditori di settore che, in città, gestiscono rispettivamente l’Uci Cinema alla Baraccola e il Movieland Goldoni in centro.

La proposta

«Un passo verso il Festival del Cinema» afferma il sindaco Daniele Silvetti che ieri mattina ha presieduto la riunione in piazza del Papa alla presenza di una delegazione dei gestori dei locali e dei due promoter dell’iniziativa. «Una proposta che non c’è mai stata in città» sottolinea con un certo orgoglio il sindaco. Ora, però, per mettere tutto nero su bianco manca solo chiarire la questione più importante: le risorse. «Ci sono in ballo dei fondi provenienti da Atim» fa sapere Silvetti. Quindi grossi intoppi all’orizzonte non ce ne dovrebbero essere. L’allestimento durerà un mese: «Da fine luglio a fine agosto» spiega Massimiliano Giometti, responsabile commerciale del gruppo di famiglia. «Un’offerta originale in un periodo in cui solitamente il centro città non è mai stato sfruttato per richiamare presenze e turismo» sottolinea il sindaco. Il cinema in piazza del Papa, in effetti, potrebbe salvare (e non poco) la programmazione estiva orfana di grandi eventi.

Il guizzo

La maxi arena al porto, infatti, resterà allestita per tutto il mese di luglio, ma in programma - per ora - ci sono solo due appuntamenti: Vasco Brondi e Malika Ayane seguita dal dj set di Skin. Pochino, rispetto agli show di una strabordante Senigallia, tanto per fare un paragone. Per fortuna, allora, il guizzo della coppia Giometti-Smeriglio che si mette in gioco per portare in centro un progetto pop tarato per il grande pubblico. «I film saranno quelli di repertorio, usciti la stagione scorsa. Quelli di maggior successo al botteghino» spiega Giometti. A cui si andranno ad aggiungere incontri e presentazioni con registi e attori. «Note di colore che impreziosiscono la proposta» sottolinea. Come funziona: «Ci sono due schermi - prosegue - quello rivolto verso il Papa per un salotto più intimo e raccolto. L’altro, sulla piazza, per chi vuole guardare il film sorseggiando un buon bicchiere di vino o addirittura cenando ai dehors dei locali».

Le rifiniture

Manca solo da definire gli ultimi dettagli: «Si pensa ad un biglietto a pagamento per la platea sulla gradinata e ad una formula cinema più consumazione per i l versante locali. Ma a quest’ultimo aspetto dovranno pensarci i gestori dei bar della piazza» specifica Giometti. Nel giro di una settimana-dieci giorni si rincontreranno tutti nuovamente per fare il punto sulla situazione. Ormai la macchina si è messa in moto. Ciak, azione.