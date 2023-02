ANCONA - Torna l’ordinanza anti alcol. Confermate tutte le precedenti prescrizioni, tra cui il divieto di consumare a tutte le ore bevande alcoliche al Piano (esclusa la somministrazione al tavolo). Una novità, che riguarda piazza del Papa: nei giorni prefestivi, dopo la mezzanotte, gli esercenti non potranno vendere alcol se non dotati di un servizio di security.

La precedente ordinanza è scaduta il 31 dicembre 2022 ed era entrata in vigore a marzo dello stesso anno.

Il decoro

Il sindaco Mancinelli ha ritenuto opportuno riproporla per una questione di decoro e sicurezza, considerando che, come descritto nel documento, «il consumo di alcol contribuisce a generare, soprattutto in orario serale e notturno, fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, tenuto conto che oltretutto le bevande vengono consumate in buona parte all’esterno dei locali». La decisione di riproporla è stata adottata anche in base ai confronti avuti con la Prefettura e ai numerosi interventi delle le forze dell’ordine «per sedare liti che spesso hanno interessato cosiddette baby gang rivali».

Ma ecco nel dettaglio cosa indica l’ordinanza. In linea di massima in tutto il territorio comunale, a partire dalle 21 fino alle 7 è vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico. Ci sono delle eccezioni: fino all’una di notte «è consentito il consumo di alcolici a seguito di asporto in bicchiere, anche di vetro, esclusivamente in prossimità dello stesso pubblico esercizio presso il quale la bevanda è stata acquistata». Si intende un raggio di circa 200 metri. Il consumo di alcolici al tavolo resta consentito fino 3. Nel perimetro che ricomprende piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto, via Pergolesi, il tratto di via Giordano Bruno da via Pergolesi a piazza Ugo Bassi, è vietato, a qualsiasi ora, consumare alcol, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo.

E veniamo agli esercenti di piazza del Papa: «nelle giornate prefestive, dopo le 24, non possono somministrare bevande alcoliche, fatta eccezione per quegli esercizi che, fino ad un’ora successiva alla chiusura, onde evitare lo stazionamento degli avventori nei pressi del locale, sono dotati di personale addetto ai servizi di controllo». È ammesso l’impiego congiunto dello stesso addetto per non più di due locali. I locali di piazza del Papa e delle strade limitrofe (come via Bonda, via Gramsci, via Orefici e via Pizzecolli) devono chiudere alle 2. L’ordinanza rimane in vigore fino al 31 maggio. Previste multe fino a 500 euro.