Liutaio si trancia il pollice in casa con una motosega Maxi operazione a Torrette

ANCONA - La motosega gli aveva staccato il pollice della mano sinistra. A Torrette l’equipe della Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano, diretta dal dottor Michele Riccio, è riuscita a reimpiantare il pollice a un liutaio. L’incidente era avvenuto il 23 aprile quando S.F., 69 anni, nella sua abitazione di Chieti si era amputato, utilizzando una motosega, il pollice oltre a procurarsi lesioni ad altre tre dita. Trasportato in eliambulanza a Torrette il liutaio è stato sottoposto a un intervento durato oltre 4 ore eseguito in urgenza dal dottor Pierfrancesco Pugliese, microchirurgo della Sod di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano, assistito dalla dottoressa Giulia Facco, medico in formazione specialistica della Clinica di Ortopedia diretta dal professor Nicola Specchia.