Con la moto tampona un'auto ferma in colonna 16enne al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo. Intorno alle 18 sulla strada Vecchia del PInocchio un ragazzo di 16 anni in sella alla sua moto ha tamponato un'auto ferma in colonna cadendo a terra. Si è temuto il peggio poi per fortuna il giovane si è ripreso ed è stato portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto oltre alla Croce Gialla anche l'automedica e la polizia municipale.