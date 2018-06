Va in moto senza avere la patente a vendere cocaina: giovane arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato, nella sua articolazione della Squadra Mobile della Questura di Ancona, ha arrestato un albanese di 26 anni mentre stava vendendo cocaina ad un acquirente italiano di Ancona.Gli agenti, appostati nei pressi della sua abitazione lo hanno visto arrivare di fretta a bordo della sua motocicletta. il giovane saliva nel suo appartamento in zona Grazie e scendeva dopo pochi minuti dirigendosi verso il centro.I poliziotti della Sezione Antidroga lo hanno seguito a bordo delle motociclette civetta della Polizia: lo spacciatore, appena arrivato nei pressi del portone del cliente (un anconetano di 50 anni), scendeva dalla moto e suonava il campanello.I poliziotti hanno proceduto all'arresto in flagranza mentre l'albanese cedeva tre involucri di cocaina al giovane italiano. La successiva perquisizione domiciliare e personale permetteva di rinvenire e sequestrare oltre 500 euro in banconote di vario taglio, provento dell'attività di spaccio anche a fronte del fatto che il giovane è disoccupato.All'interno dell'abitazione è stata rinvenuta una bilancia di precisione, numerosi ritagli di cellophane e un paio di forbici, materiale necessario per il confezionamento della droga di alta qualità che l'uomo vendeva sul mercato anconetano a 100 euro al grammo: l'uono è stato arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti. Inoltre, l'albanese veniva sanzionato n quanto guidava la sua moto di grossa cilindrata, poi sequestrata, senza aver mai conseguito la patente di guida.